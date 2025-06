Kelly Juventus sarà subito addio? Gazzetta lo dà per certo | Una volta ceduto i bianconeri faranno un tentativo per lui! Tutta la verità

L'orizzonte di Kelly alla Juventus sembra in rapido cambiamento: le ultime indiscrezioni suggeriscono che il difensore, nonostante l'obbligo di riscatto, potrebbe partire già questa estate. Con il suo futuro ancora incerto, i bianconeri pronti a tentare un colpo in Premier League una volta ceduto il giocatore. Scopriamo insieme tutte le novità e le possibili strategie sul suo prossimo trasferimento.

Kelly Juventus, sarà subito addio per l’ex difensore del Newcastle? Tutti gli aggiornamenti sull’interesse per il bianconero. Sembra praticamente certo l’addio di Kelly dalla Juve. Nonostante sia scattato l’obbligo di riscatto, il difensore non ha convinto i bianconeri che potrebbero cederlo già in estate. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il calciatore piace in Premier League e “una volta ceduto”, il mercato Juve farà un tentativo per Balerdi del Marsiglia. Da quanto riportato dalla Rosea sembra, quindi, sempre più probabile la cessione dell’inglese. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com