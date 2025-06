Kayak & Trekking | weekend outdoor in Liguria

Preparati a vivere un weekend indimenticabile in Liguria, tra avventure in kayak e trekking panoramici. Due escursioni spettacolari ti porteranno a scoprire le meraviglie di questa regione: dal suggestivo tratto di costa tra Nervi e Capolungo, alle meraviglie del promontorio di Portofino e della baia di San Fruttuoso. Un’esperienza unica per amanti dell’outdoor e della natura, che ti lascerà ricordi indelebili. Non perdere l’occasione di partecipare!

Due escursioni per un'esperienza unica: in kayak lungo la costa, da Nervi alla bellissima spiaggia di Capolungo più un escursione a piedi sul magnifico promontorio di Portofino fino alla baia di San Fruttuoso. Programma SABATO 19 LUGLIO 2025 EVENTO KAYAK Ritrovo ore 10:30 al Porticciolo.

In questa notizia si parla di: kayak - trekking - outdoor - liguria

Fuori le date della terza settimana di Giugno! Kayak tour: 21 e 22 Giugno ore 9:30! Kayak al tramonto: 18 Giugno ore 18:00 Kayak tour & snorkeling: 20 Giugno ore 16:30 Pronti a venire con noi? Per prenotare il vostro posto, scrivete a: ilgolfooutdoo Vai su Facebook

