Kayak & Trekking | a giugno due escursioni per un‘esperienza unica

Preparati a vivere un’avventura indimenticabile a giugno! Due escursioni emozionanti ti attendono: una in kayak lungo la costa da Nervi alla stupenda spiaggia di Capolungo, e un’altra a piedi sul suggestivo promontorio di Portofino fino alla magica baia di San Fruttuoso. Un’esperienza ricca di meraviglie naturali e panorami mozzafiato, perfetta per chi desidera scoprire le meraviglie della Liguria in modo unico e coinvolgente. Non perdere questa occasione: il divertimento ti aspetta!

Due escursioni per un‘esperienza unica: escursione in kayak lungo la costa, da Nervi alla bellissima spiaggia di Capolungo + escursione a piedi sul magnifico promontorio di Portofino fino alla baia di San Fruttuoso. Programma SABATO 28 GIUGNO 2025 EVENTO KAYAK Ritrovo ore 10:30 al. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Kayak & Trekking: a giugno due escursioni per un‘esperienza unica

In questa notizia si parla di: kayak - giugno - escursioni - esperienza

Ponte del 2 Giugno? Vivi l’Abruzzo con Il Bosso! Tre giorni per rigenerarti tra natura, borghi, mare e montagna. Scegli la tua esperienza e parti con noi alla scoperta dell’Abruzzo più autentico. Canoa e kayak sul fiume Tirino E-bike tour nella V Vai su Facebook

Kayak & Trekking: a giugno due escursioni per un‘esperienza unica; Isola d’Elba: 5 esperienze tra cielo, mare e terra; Eventi in Abruzzo weekend 13-15 giugno 2025.

Kayak & Trekking: a giugno due escursioni per un‘esperienza unica - SABATO 28 GIUGNO 2025 EVENTO KAYAK Ritrovo ore 10:30 al Porticciolo di Nervi (Scuola Canoa Lo Scalo); Escursione in kayak dalle 11:00 alle 13:00; L’escursione è rivolta a tutti coloro che sanno ... Secondo genovatoday.it