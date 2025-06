Karla Sofía Gascón veut oublier la polémique Emilia Pérez | Je suis un phénix je renais de mes cendres

Karla Sofía Gascón, l’attrice spagnola al centro di una tempesta mediatica per vecchi tweet controversi, si rialza come un phénix, decisa a rinascere più forte di prima. La sua determinazione e il desiderio di ricostruire la propria carriera dimostrano che, anche tra le ceneri delle polemiche, può nascere una nuova luce. La strada verso il riscatto è ardua, ma Karla è pronta a scrivere un nuovo capitolo nel mondo del cinema.

L'actrice espagnole Karla Sofía Gascón a perdu le soutien de Hollywood à cause d'anciens tweets racistes mais elle est se dit prête à revenir dans le monde du cinéma. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Karla Sofía Gascón veut oublier la polémique Emilia Pérez : «Je suis un phénix, je renais de mes cendres»

