Kalinskaya-Sinner pace fatta | ritorno al passato

Un'imprevista svolta ha scosso il mondo del tennis: Anna Kalinskaya e Jannik Sinner, un tempo coppia affiatata, hanno deciso di tornare sui propri passi, lasciando tutti senza parole. La loro storia, che sembrava ormai un ricordo lontano, si è improvvisamente riavvolta, portando con sé emozioni e domande sulla natura dei sentimenti e sul destino che li ha divisi e riavvicinati. E ora, cosa ci riserverà il futuro?

Anna Kalinskaya e Jannik Sinner, questo risvolto proprio non ce l’aspettavamo: ufficiale, ha fatto un passo indietro e lo ha fatto davanti a tutti. La storia d’amore tra Anna Kalinskaya e Jannik Sinner sembra già lontanissima nel tempo. Eppure, un anno fa, di questi tempi, stavano ancora insieme. Ed erano felicemente fidanzati anche agli Us Open, tanto è vero che fu in quell’occasione che i due tennisti si scambiarono il primo – ed unico – bacio in mondovisione. (Instagram) – Ilveggente.it Su quello che è accaduto subito dopo lo Slam a stelle e strisce vigono mille e più interrogativi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it