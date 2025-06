Juventus Tudor taglia l’attaccante | affare da 25 milioni

Il futuro dell'attaccante della Juventus si fa sempre più incerto: con il nuovo tecnico Igor Tudor che ha preso in mano le redini, l'attenzione si sposta sul mercato. Dopo aver bocciato l’attaccante e programmato un affare da 25 milioni, la Vecchia Signora accelera nelle operazioni di uscita e rinforzo. La strategia di Tudor promette una rivoluzione che potrebbe cambiare volto alla squadra già a partire dalla prossima stagione. La Juventus, dunque, si prepara a sorprendere i tifosi con decisioni epocali.

Ci sono aggiornamenti importanti sul futuro dell'attaccante della Juventus, bocciato dal nuovo tecnico dei bianconeri La Juventus è pronta a smuovere il calciomercato, sia in entrata che in uscita. La permanenza con tanto di rinnovo per Igor Tudor ha dato il via al lavoro di Comolli e soci, con l'obiettivo principale di migliorare il quarto posto ottenuto l'anno scorso grazie allo sprint finale proprio del tecnico croato. (Lapresse) – tvplay.it La Juve ha però rischiato grosso, specialmente a marzo dove si sono susseguiti due pesantissimi ko contro Atalanta e Fiorentina che hanno causato l'esonero di Thiago Motta.