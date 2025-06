Juventus Tudor non scherza

Juventus e Tudor non scherzano: con una determinazione ferrea, il tecnico ha già fissato gli obiettivi per il Mondiale per Club. Atterrata negli Stati Uniti, la squadra vuole lasciare il segno e conquistare il trofeo più ambito. Il rinnovo di Tudor fino al 2027 rafforza la fiducia della società, mentre le sue parole a DAZN anticipano una sfida senza mezze misure. La Juventus è pronta a scrivere un nuovo capitolo di successi, e non si accontenta di meno.

Tudor non scherza: si partecipa per vincere La Juventus è atterrata negli Stati Uniti con un obiettivo chiaro: vincere il Mondiale per Club. Igor Tudor, tecnico bianconero, ha rinnovato il contratto fino al 2027, un segnale di fiducia da parte della società. Le sue parole a DAZN, a pochi giorni

Alla Continassa è ufficialmente iniziata l’era di Damien Comolli come nuovo direttore generale della Juventus. «Sono lieto di essere qua - ha esordito Comolli -. È un grande privilegio. […] Alla proprietà ho detto che voglio fare il possibile per vincere». Per poi Vai su Facebook

dettaglio; Venezia-Juventus 2-3: è Champions, decisivo Locatelli su rigore. Tudor in lacrime; Damascelli: Lezione pubblica di Tudor, una cosa inedita. Certi comportamenti al tecnico e alla....

Tudor vuole vincere il Mondiale per Club: “È nel DNA della Juventus, siamo qui per questo” - Igor Tudor ha lanciato un messaggio ai suoi calciatori in vista dell'esordio al Mondiale per Club: "Vincere è nel nostro DNA, siamo qui per questo” ... Come scrive fanpage.it