Juventus trattative per trattenere Conceiçao e Kolo Muani

La Juventus si prepara a blindare due pedine fondamentali: Conceiçao e Kolo Muani, entrambi in prestito con accordi vantaggiosi. Sotto la guida del nuovo direttore generale Damien Comolli, la strategia punta a consolidare il valore di questi talenti senza pesare troppo sul bilancio. La sfida è riuscire a trattenere queste promesse, mantenendo alto il livello della rosa e puntando a risultati concreti in questa stagione.

Strategia di Comolli per i prestiti La Juventus, sotto la guida del nuovo dg Damien Comolli, lavora per confermare Francisco Conceiçao e Randal Kolo Muani, entrambi in prestito, ma a costi ridotti. Gli accordi iniziali di Cristiano Giuntoli prevedevano un riscatto di 30 milioni per Conceiçao (più 7 milioni di