Juventus Roma Under 16 LIVE | le formazioni ufficiali Grauso punta su Corigliano e Santa Maria titolare il classe 2010 Salvai

Grande attesa per la sfida tra Juventus e Roma Under 16, con le formazioni ufficiali che vedono Grasso puntare su Corigliano e Santa Maria, mentre Salvai – il talento classe 2010 – si conferma titolare. Dopo il pareggio dell’andata, ogni dettaglio conta: live, sintesi e moviola seguiranno passo passo questa partita cruciale dei quarti di finale. Rimanete con noi per non perdere neanche un secondo di questo match decisivo!

Juventus Roma Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino e risultato del match dei bianconeri contro i giallorossi. (inviato all'Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo il 2-2 dell'andata, la Juventus Under 16 affronta la Roma nel ritorno dei quarti di finale. Match decisivo per il passaggio del turno. segue LIVE il match. Juventus Roma Under 16 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 11:00 Migliore in campo Juve: a fine partita. Juve Roma Under 16 0-0: risultato e tabellino. Juventus Under 16: Giaretta; Rigo, Demichelis, Rocchetti, Del Fabro; Brancato, Giambavicchio, Marchisio; Corigliano, Santa Maria, Salvai All.

