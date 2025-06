Juventus Roma Under 16 3-1 LIVE | metà della ripresa obiettivo sempre più vicino

La sfida tra Juventus e Roma Under 16 si infiamma con un risultato già di 3-1, un risultato che avvicina i bianconeri alla semifinale. Dopo il pareggio dell’andata, ogni azione diventa decisiva per conquistare il passaggio del turno. Segui con noi tutte le emozioni in tempo reale, analisi e dettagli esclusivi di questa partita cruciale, mentre i giovani talenti si contendono il prestigio di un traguardo storico.

di Fabio Zaccaria Juventus Roma Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino e risultato del match dei bianconeri contro i giallorossi. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo il 2-2 dell’andata, la Juventus Under 16 affronta la Roma nel ritorno dei quarti di finale. Match decisivo per il passaggio del turno. segue LIVE il match. Juventus Roma Under 16 3-1: sintesi e moviola. 1? Primo pallone per i giallorossi 3? Gara subito vivace e ricca di agonismo 4? Bell’intervento di Del Fabro che chiude in rimessa laterale 5? Fallo subito da Proietti in mezzo al campo, punizione per gli ospiti 7? A terra Marchisio – Bella giocata dell’8 bianconero, steso, sarà punizione nel cerchio di centrocampo per la Juve 9? Di nuovo a terra Marchisio – Lo stop precedente non è stato superato, entra lo staff medico 11? GOL DELLA JUVE- Sponda perfetta di Salvai che trova ottimamente posizionato Demichelis, il 6 non lascia scampo a Bouaksar in uscita e segna 15? Prova a reagire la Roma, ma la Juve vola sull’entusiasmo 15? Che occasione potenziale per Santa Maria – Rigo sguscia sulla destra e mette al centro, una deviazione impedisce a Santa Maria il più semplice dei gol 17? Rocchetti sventa la minaccia – Strata trova spazio sulla sinistra e crossa forte, il capitano bianconero è il più lesto a intuire e spazzare 18? Brutto intervento di Del Fabro – Fallo duro di Del Fabro che rischia anche qualcosa in più del giallo, nell’occasione resta a terra il terzino di Grauso 22? Più bassa ora la squadra bianconera, la Roma ha il pallino del gioco 24? Corigliano cerca il cross – Grande recupero di Brancato che serve il suo 10, Corigliano tenta il cross ma nessun compagno intercetta la traiettoria 26? Brutta uscita dei bianconeri, calo di attenzione da non ripetere 27? Guaglianone conquista un altro angolo, bravissimo Rocchetti a temporeggiare nella situazione 29? RADDOPPIO JUVE- Ancora Salvai, testa alta e scodellata per Santa Maria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com