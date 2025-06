Juventus Roma Under 16 1-0 LIVE | Demichelis la sblocca su sponda di Salvai!

Dopo un emozionante pareggio all’andata, la Juventus Under 16 si prepara a sfidare la Roma nel ritorno dei quarti di finale. Le squadre scendono in campo determinate, con i bianconeri pronti a conquistare la qualificazione. Al 16', Demichelis sblocca il risultato con una rete su sponda di Salvai: un momento decisivo che potrebbe cambiare le sorti della partita. Juve-Roma Under 16, LIVE: segui con noi ogni emozione!

di Fabio Zaccaria Juventus Roma Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino e risultato del match dei bianconeri contro i giallorossi. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo il 2-2 dell’andata, la Juventus Under 16 affronta la Roma nel ritorno dei quarti di finale. Match decisivo per il passaggio del turno. segue LIVE il match. Juventus Roma Under 16 1-0: sintesi e moviola. 1? Primo pallone per i giallorossi 3? Gara subito vivace e ricca di agonismo 4? Bell’intervento di Del Fabro che chiude in rimessa laterale 5? Fallo subito da Proietti in mezzo al campo, punizione per gli ospiti 7? A terra Marchisio – Bella giocata dell’8 bianconero, steso, sarà punizione nel cerchio di centrocampo per la Juve 9? Di nuovo a terra Marchisio – Lo stop precedente non è stato superato, entra lo staff medico 11? GOL DELLA JUVE- Sponda perfetta di Salvai che trova ottimamente posizionato Demichelis, il 6 non lascia scampo a Bouaksar in uscita e segna Migliore in campo Juve: a fine partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Roma Under 16 1-0 LIVE: Demichelis la sblocca su sponda di Salvai!

In questa notizia si parla di: roma - under - juventus - demichelis

Finale di Coppia Italia 2025 a Roma: strade chiuse e divieti. Mappa e piano di sicurezza per il 14 maggio - Il 14 maggio 2025 Roma si prepara ad ospitare la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, con traffico da gestire e sicurezza al primo posto.

Vittoria e semifinale (Roma) conquistata! ? La #Juventus #Under16 di Mr. Grauso supera 5-2 il #Genoa nel ritorno dei quarti di finale. In gol #Demichelis, #Marchisio, #Donati, #Paonessa e #Rigo, qui la cronaca e il tabellino del match. https://tinyurl Vai su X

Gol di Paredes su rigore, a fine primo tempo siamo avanti 1-0 a Torino. Ma la Juve ha rimontato Io svantaggio con il Venezia e per ora resta quarta. #ASRoma #ForzaRoma Vai su Facebook

Juventus Roma Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato del ritorno della semifinale; Under 16 serie A-B / Semifinale - Juve a un passo dal colpaccio, la Roma agguanta il pari con l'uomo in più all'ultimo respiro; Under 16 | L’andata dei quarti di finale va alla Juventus. Genoa sconfitto 2-4.

Juventus Roma Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato del ritorno della semifinale - Juventus Roma Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino e risultato del match dei bianconeri contro i giallorossi (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo il 2- Secondo juventusnews24.com