Juventus Roma Under 16 1-0 LIVE | che rischio per Del Fabro!

La sfida tra Juventus Under 16 e Roma si fa infuocata, con i bianconeri che cercano di consolidare il vantaggio di 1-0 nel ritorno dei quarti di finale. Dopo un pareggio combattuto all’andata, il match si gioca tutto: ogni azione potrebbe essere decisiva per il passaggio del turno. Ma qual è il rischio reale per Del Fabro? Scopriamolo insieme, analizzando le opportunità e le insidie di questa battaglia under 16.

di Fabio Zaccaria Juventus Roma Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino e risultato del match dei bianconeri contro i giallorossi. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo il 2-2 dell’andata, la Juventus Under 16 affronta la Roma nel ritorno dei quarti di finale. Match decisivo per il passaggio del turno. segue LIVE il match. Juventus Roma Under 16 1-0: sintesi e moviola. 1? Primo pallone per i giallorossi 3? Gara subito vivace e ricca di agonismo 4? Bell’intervento di Del Fabro che chiude in rimessa laterale 5? Fallo subito da Proietti in mezzo al campo, punizione per gli ospiti 7? A terra Marchisio – Bella giocata dell’8 bianconero, steso, sarà punizione nel cerchio di centrocampo per la Juve 9? Di nuovo a terra Marchisio – Lo stop precedente non è stato superato, entra lo staff medico 11? GOL DELLA JUVE- Sponda perfetta di Salvai che trova ottimamente posizionato Demichelis, il 6 non lascia scampo a Bouaksar in uscita e segna 15? Prova a reagire la Roma, ma la Juve vola sull’entusiasmo 15? Che occasione potenziale per Santa Maria – Rigo sguscia sulla destra e mette al centro, una deviazione impedisce a Santa Maria il più semplice dei gol 17? Rocchetti sventa la minaccia – Strata trova spazio sulla sinistra e crossa forte, il capitano bianconero è il più lesto a intuire e spazzare 18? Brutto intervento di Del Fabro – Fallo duro di Del Fabro che rischia anche qualcosa in più del giallo, nell’occasione resta a terra il terzino di Grauso 22? Più bassa ora la squadra bianconera, la Roma ha il pallino del gioco 24? Corigliano cerca il cross – Grande recupero di Brancato che serve il suo 10, Corigliano tenta il cross ma nessun compagno intercetta la traiettoria Migliore in campo Juve: a fine partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Roma Under 16 1-0 LIVE: che rischio per Del Fabro!

In questa notizia si parla di: under - roma - juventus - rischio

Finale di Coppia Italia 2025 a Roma: strade chiuse e divieti. Mappa e piano di sicurezza per il 14 maggio - Il 14 maggio 2025 Roma si prepara ad ospitare la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, con traffico da gestire e sicurezza al primo posto.

Oggi a Trnava in Slovacchia ci sarà l'esordio per la Nazionale italiana under '21 alla fase finale del campionato europeo . Avversario la Romania . I convocati di Carmine Nunziata : Portieri: 1 Sebastiano Desplanches (Palermo), 22 Jacopo Sassi (Crotone), 12 Vai su Facebook

Roma-Juve, chi salta il Derby in caso di giallo? I diffidati giallorossi pre-Lazio a rischio squalifica; Roma-Juventus 1-1, gol e highlights: Shomurodov risponde a Locatelli; Roma, Lazio e Juventus per un posto: cosa succede in caso di arrivo a pari punti.

Under 16, pari all'ultimo respiro contro la Juventus. Passo falso per l'Under 17 - I baby giallorossi di Scala confezionano un pareggio in casa nell'andata della semifinale scudetto contro i bianconeri. Come scrive ilromanista.eu