Juventus rientro ancora lontano per Bremer? L’ultimo aggiornamento fa chiarezza

La Juventus si prepara a vivere un’estate intensa tra ambizioni e incertezze, con il futuro di Gleison Bremer ancora sotto i riflettori. Mentre il Mondiale per club scandisce i ritmi, i tifosi si chiedono: il rientro del difensore brasiliano sarà imminente o dovremo aspettare ancora? Ecco l’ultimo aggiornamento che fa luce sulla situazione e sui prossimi passi della Vecchia Signora.

Juventus, rientro ancora lontano per Gleison Bremer? Ecco l'aggiornamento che chiarisce ogni perplessità Anche la Juventus sbarca in America per dare inizio al Mondiale per club – già partito questa notte con la partita inaugurale – in attesa di compiere il proprio esordio giovedì 19 giugno (ore 03:00 italiane). Con la conferma di Igor Tudor sulla panchina bianconera, complice il rinnovo di contratto fino al 2027, la Vecchia Signora è pronta a compiere le sue gesta con una sicurezza e determinazione maggiore. I calciatori, tramite i loro profili Instagram, hanno aggiornato tutti i tifosi mostrando anche delle foto inedite riguardanti il loro approdo in terra americana.

