Juventus porte girevoli tra i pali? La Premier bussa per Di Gregorio Perin verso l'addio e c'è un sogno per il futuro

La Juventus vive un susseguirsi di cambiamenti tra sogni e sfide: mentre si prepara all’esordio nel nuovo Mondiale per Club, il club si muove anche sul fronte delle porte. La Premier bussa per Di Gregorio, Perin si avvicina alla partenza, e Lampard chiude un capitolo, lasciando spazio a nuove ambizioni per il futuro. Un momento di transizione emozionante, in cui ogni mossa potrebbe scrivere il prossimo capitolo della storia bianconera.

La Juventus, che in queste ore si sta preparando all`esordio nel nuovo e rinnovato Mondiale per Club, si è al contempo cominciata ad attivare. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: juventus - porte - girevoli - pali

Tonali chiude le porte alla Juventus: "Ho fatto dei pensieri ma sto bene al Newcastle" - Tonali mette un freno alle voci di mercato, confermando: “Ho fatto dei pensieri, ma sto bene al Newcastle”.

Maignan verso il Chelsea, il Milan punta tutto su Svilar: Allegri lo vuole tra i pali rossoneri. Saelemaekers possibile chiave per arrivare a Svilar. Vai su Facebook

Juventus, porte girevoli tra i pali? La Premier bussa per Di Gregorio, Perin verso l'addio e c'è un sogno per il futuro; Serie B, porte girevoli in casa Cremonese. I grigiorossi cedono un portiere e accolgono un altro estremo difensore in rosa; Porte girevoli: come cambiano i portieri nella Serie A 2024/2025.

Juventus, porte girevoli tra i pali? La Premier bussa per Di Gregorio, Perin verso l'addio e c'è un sogno per il futuro - La Juventus, che in queste ore si sta preparando all`esordio nel nuovo e rinnovato Mondiale per Club, si è al contempo cominciata ad attivare sul mercato. Si legge su calciomercato.com