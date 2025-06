Juventus Next Gen | Grady Makiobo il nuovo talento bianconero

La Juventus Next Gen si arricchisce di un nuovo talento promettente: Grady Makiobo, centrocampista belga classe 2007 proveniente dal Club Brugge. Con origini congolesi e un contratto fino al 2028, il giovane ha già dimostrato il suo potenziale segnando quattro gol in 19 presenze nel campionato U18 Elite. Un talento destinato a scrivere il futuro bianconero, pronto a lasciare il segno.

Un giovane belga per il futuro La Juventus Next Gen accoglie Grady Makiobo, centrocampista belga classe 2007, arrivato dal Club Brugge con un contratto fino al 30 giugno 2028. Il giovane, di origini congolesi, ha già mostrato il suo valore con 19 presenze e quattro gol nel campionato U18 Elite

