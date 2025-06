Juventus il piano per blindare Yildiz | rinnovo fino al 2030 e ingaggio da 4 milioni di euro

Kenan Yildiz, il talento simbolo della nuova Juventus, si appresta a consolidare il suo ruolo con un rinnovo fino al 2030 e un ingaggio da 4 milioni di euro. La società bianconera punta forte su di lui, simbolo di una squadra pronta a scrivere un nuovo capitolo di ambizione e rinascita, cancellando il sapore amaro delle stagioni passate e guardando con fiducia al futuro.

