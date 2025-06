Juventus Gyökeres sogno o realtà?

Il sogno di vedere Viktor Gyökeres indossare la maglia della Juventus sta diventando sempre più concreto. L’attaccante svedese, protagonista con 97 gol nelle ultime due stagioni, ha scelto di rifiutare il Manchester United, preferendo un progetto più ambizioso e competitivo. Questa decisione potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per i bianconeri, pronti a mettere sul piatto un talento che potrebbe fare la differenza in campionato e in Europa. La vera domanda è: Gyökeres sarà il prossimo grande acquisto della Juventus?

Gyökeres sempre più fattibile Viktor Gyokeres accende il mercato della Juventus. L’attaccante svedese dello Sporting Lisbona, autore di 97 gol in 102 partite nelle ultime due stagioni, ha detto no al Manchester United, come riportato da Record. Il rifiuto nasce dalla mancata qualificazione dei Red Devils alla Champions League, competizione L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Gyökeres sogno o realtà?

In questa notizia si parla di: juventus - gyökeres - sogno - realtà

Gyokeres Juventus, i bianconeri sono ancora in corsa per lo svedese: lo Sporting lo farà partire per quella cifra! I dettagli - Viktor Gyokeres, attaccante svedese dello Sporting Lisbona, è al centro di una vivace sessione di mercato.

Il sogno della Juventus per l'attacco è Viktor Gyökeres Obiettivo concreto ma complesso - https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/juventus-gyokeres-resta-il-sogno-per-l-attacco-obiettivo-concreto-ma-complesso-2112107 Vai su Facebook