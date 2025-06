Juventus Gyokeres accende il mercato

Viktor Gyokeres, il prolifico centravanti svedese dello Sporting Lisbona, ha deciso di rifiutare il Manchester United, scatenando una vera e propria passione di mercato. Con 43 gol in 50 partite, il suo talento infiamma le attese della Juventus, che si prepara a fare un’offerta importante. L’estate si infiamma: il suo futuro potrebbe rivoluzionare la Serie A e non solo.

Gyokeres, un rifiuto che accende il mercato Viktor Gyokeres, centravanti svedese dello Sporting Lisbona, ha detto no al Manchester United, scatenando l'interesse della Juventus. Il 27enne, autore di una stagione straordinaria con 43 gol in 50 partite, è tra i nomi più caldi del mercato estivo.

