Juventus Gila e Tavares per il mercato

La Juventus si prepara a rivoluzionare il proprio organico con due colpi di grande impatto, puntando dritto su Mario Gila e Nuno Tavares della Lazio. Con Sarri che apre la porta a questa operazione, il mercato bianconero si infiamma e promette sorprese emozionanti. La sfida ora è convincere i club e integrare al meglio questi talenti nella squadra di Tudor. La prossima stagione si annuncia più avvincente che mai.

