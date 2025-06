Juventus doppio colpo dalla Lazio | assist da Sarri

Juventus pronta a voltare pagina con un doppio colpo dalla Lazio, grazie all’assist di Sarri. La voglia di rinforzare la rosa è forte e l’attenzione è tutta concentrata su questa operazione strategica, che potrebbe cambiare le sorti della prossima stagione. La posta in palio è troppo alta per permettersi errori: il futuro dei bianconeri dipende anche da queste scelte di mercato. Basti pensare, in tal senso, al fatto che la...

La Juventus non ha nessuna intenzione di fermarsi ed ora in sede di calciomercato in vista della prossima stagione ha messo nel mirino un doppio rinforzo che arriva dalla Lazio. L’assist decisivo per questo affare arriva da Maurizio Sarri. Per i bianconeri questa sessione di calciomercato non si dovrà assolutamente sbagliare, dal momento che, come si dice, la posta in palio è troppo importante. Basti pensare, in tal senso, al fatto che la squadra da tantissimi anni ormai non lotta per vincere lo Scudetto e la piazza, da questo punto di vista, ha perso la pazienza e non vuole più aspettare. Per la panchina la scelta per questo progetto di rinascita è ricaduta su Igor Tudor dopo i “no” di Antonio Conte e di Gian Piero Gasperini. 🔗 Leggi su Calciomercato.it