Juventus atterrata negli USA: inizia la missione Mondiale per Club. La GALLERY dell’arrivo negli States della squadra bianconera. La Juventus è atterrata negli Stati Uniti. Attraverso i propri canali social, il club bianconero ha pubblicato le foto dell’arrivo della squadra di Tudor negli USA: inizia l’avventura al Mondiale per Club per la formazione bianconera, che debutterà giovedì notte – alle 3:00 italiane – contro l’ Al-Ain. L'arrivo??? @FIFACWC, eccoci? June 14 – July 13 Every Game Free https:t.co9MbQ9ZXSop #FIFACWC #TakeltToTheWorld pic.twitter.comswfVcIZR1c — JuventusFC (@juventusfc) June 15, 2025 Queste le immagini pubblicate dalla Juventus dell’arrivo dei bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus atterrata negli Stati Uniti: inizia la missione Mondiale per Club per la squadra di Tudor. La GALLERY dell’arrivo negli USA

