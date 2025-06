Juventus all-in per Gyökeres | maxi offerta da 70 milioni

La Juventus si lancia all'assalto di Viktor Gyökeres con un'offerta da 70 milioni di euro, nel tentativo di rinforzare il reparto offensivo di Igor Tudor e riportare i bianconeri ai vertici del calcio italiano e internazionale. L’attaccante dello Sporting Lisbona, ambito da tutta Europa, è considerato uno dei talenti più promettenti e capaci di fare la differenza. La sfida ora è convincere il club portoghese: la posta in gioco è alta per il futuro della Juventus.

La Juventus vuole a tutti i costi rinforzare l'attacco a disposizione di Igor Tudor per la prossima stagione e ha scelto Viktor Gyökeres. Viktor Gyökeres è l'oggetto del desiderio di mezza Europa. L'attaccante dello Sporting Lisbona è uno di quei giocatori in grado di spostare gli equilibri come pochi altri al mondo. Ed è ciò che vuol fare la Juventus in vista della prossima stagione, quando il club bianconero vorrà tornare a combattere per qualcosa in più di una qualificazione in Champions. Perché se indossi quella maglia, il tuo unico obiettivo deve essere quello di vincere.