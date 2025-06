Juvecaserta Lino Lardo si presenta alla città

Lunedì 16 giugno, la città si prepara ad accogliere con entusiasmo Coach Lino Lardo, il nuovo volto della Juvecaserta per la stagione 2025/2026. Con un passato ricco di successi e un occhio rivolto verso l’ambizione, Lardo sarà presentato ufficialmente alla stampa e ai tifosi, pronti a scrivere insieme un nuovo capitolo di passione e successi nel campionato di Serie B nazionale, dove i bianconeri cercano di raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi.

