Juve Vlahovic al posto di Gyokeres | nuovo contratto da oltre 10 milioni

Il calciomercato estivo si infiamma con il possibile scambio: Vlahovic pronto a lasciare la Juventus per approdare in un nuovo club, mentre Gyokeres potrebbe prendere il suo posto a Torino. Con un contratto stratosferico da oltre 10 milioni e una decisione imminente tra rinnovo o addio, il futuro del bomber serbo si intreccia con i piani della Vecchia Signora. Ecco tutti i dettagli di questa incandescente vicenda che potrebbe rivoluzionare il mercato bianconero.

Intreccio di calciomercato con protagonisti i due bomber: ecco tutti i dettagli Prima di volare coi suoi compagni negli Stati Uniti per il Mondiale per Club, Dusan Vlahovic avrà un faccia a faccia con Comolli e Chiellini per parlare del proprio futuro. Si va verso un divorzio, a meno che il serbo decida di aprire al rinnovo (con spalmatura) del contratto in scadenza nel 2026. (LaPresse) – Calciomercato.it Con la testa il centravanti di Belgrado sembra già essere altrove. Tudor vorrebbe che restasse vista la stima che nutre nei suoi confronti, ma le sirene del mercato suonano sempre più forte.