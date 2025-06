Juve via al rinnovo di Yildiz Capitolo Vlahovic | summit decisivo negli States

La Juventus si prepara a blindare il suo gioiello Kenan Yildiz, con un rinnovo di contratto che ne garantisce il futuro in bianconero. Il summit negli Stati Uniti segna un passo decisivo per la società torinese, desiderosa di rilanciare il proprio progetto e ripartire forte. Con l’attenzione rivolta anche a Dusan Vlahovic, la Vecchia Signora punta a consolidare il suo asset più promettente. Chissà che il turco non possa ripercorrere le orme di…

Torino, 15 giugno 2025 – La Juve blinda il suo numero dieci. Kenan Yildiz viaggia verso il rinnovo, con adeguamento, per toglierlo dal mercato. Una mossa concreta dei bianconeri che vogliono ripartire dal loro talento principale, lodato anche da Igor Tudo un paio di giorni fa in una intervista ufficiale ai canali Fifa e che indossa il numero 10 di Alex Del Piero, che è il suo idolo. Chissà che il turco non possa ripercorrere le orme di Pinturicchio, diventando anche una bandiera a lungo termine della Juventus. Poi c’è il nodo Dusan Vlahovic. Il centravanti va in scadenza nel 2026 e, sulla base di quello che deciderà di fare, la Juve agirà oppure no sul mercato: rinnovo o cessione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve, via al rinnovo di Yildiz. Capitolo Vlahovic: summit decisivo negli States

