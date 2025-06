Juve parla Tudor | Contento del rinnovo Mondiale? Non siamo venuti per partecipare

La Juventus si prepara a un nuovo capitolo di successi sotto la guida di Tudor, ora più forte e determinata che mai. Con il rinnovo automatico e un accordo fino al 2027, il tecnico croato può concentrarsi sulla rinascita bianconera e sulla conquista del mondiale per club. La Juve, infatti, guarda al futuro con fiducia e ambizione, consapevole che la svolta passa anche dalla sua leadership. Negli Stati Uniti, parola di ...

Bologna, 15 giugno 2025 – Una forza contrattuale maturata dal quarto posto, e rinnovo automatico, più il nuovo accordo con la Juve fino al 2027. Scacciata l'ombra di Antonio Conte, ora Igor Tudor può guidare la Juve al mondiale per club con serenità e, soprattutto, programmare assieme alla società la prossima stagione. Prolungamento di contratto per le prossime due annate: la rinascita della Juve passerà da lui. E negli Stati Uniti, parola di Igor, non si va solo per partecipare. Tudor: "Contento del rinnovo. Al mondiale con ambizione". Lo aveva detto in uno sfogo nel post partita di Venezia, quando alle sue spalle aleggiava Antonio Conte.

Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium - Igor Tudor presenta la sfida tra Juventus e Udinese nella conferenza stampa pre-match. Domenica sera, i bianconeri tornano in campo all'Allianz Stadium dopo il pareggio contro la Lazio, cercando di consolidare la loro posizione nella corsa per la Champions League.

