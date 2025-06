Juve negli Usa Tudor Abbiamo sempre l' ambizione di vincere

La Juventus sbarca negli Stati Uniti con la stessa fame di sempre: conquistare il Mondiale per Club. Igor Tudor, entusiasta e determinato, sottolinea l’ambizione di vincere senza perdere di vista l’umiltà che contraddistingue i bianconeri. La squadra si prepara ad affrontare questa nuova sfida con spirito combattivo e desiderio di trionfo, dimostrando ancora una volta che la voglia di vincere è nel DNA della Vecchia Signora.

TORINO - "La Juventus ha sempre la stessa ambizione di vincere ed è quello che vogliamo provare a fare, sempre mantenendo la nostra umiltà". Così il tecnico bianconero Igor Tudor all'arrivo negli Stati Uniti per il Mondiale per club.

Juve negli Usa per il Mondiale ma scoppia la bufera: Tudor spiazzato - La Juventus si prepara negli Stati Uniti per il Mondiale per Club, ma l’entusiasmo viene scosso da una burrasca inaspettata.

