Juve in America | sfida da underdog con Vlahovic e Koopmeiners sotto i riflettori

America, infatti, si apre come un palcoscenico inatteso per la Juventus: un’opportunità di riscatto e di affermazione, dove underdog come Vlahovic e Koopmeiners sono pronti a sorprendere. In un contesto dominato dalle grandi potenze, i bianconeri sognano di scrivere un nuovo capitolo di gloria, dimostrando che il cuore può battere più forte della classifica. La sfida comincia ora, e il mondo è pronto a scoprire se questa squadra può ancora stupire.

Per lunghi secoli i sogni d’Europa guardavano ad ovest. La Juve è volata oltreoceano e cerca di cogliere una grande occasione, stavolta da ’underdog’, senza avere i favori del pronostico. Le big che la sopravanzano, quanto a livello di gioco e potenza economica, sono diverse. Ma magari proprio la leggerezza d’animo sarà un fattore favorevole, unita poi alla ormai proverbiale concretezza impartita da Igor Tudor come condottiero. Il Mondiale in America può sbloccare diverse situazioni in stand-by. C’è curiosità su quello che sarà l’impiego di Dusan Vlahovic: un attaccante che il tecnico croato stima tantissimo, ma che non potrà rimanere in bianconero, nel caso, con l’ingaggio di dodici milioni netti a stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve in America: sfida da underdog con Vlahovic e Koopmeiners sotto i riflettori

