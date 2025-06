Juve il primo allenamento negli Stati Uniti

La Juventus fa il suo debutto negli Stati Uniti con la prima seduta di allenamento allo Sports Performance Center di Greenbrier, West Virginia. Un momento fondamentale nella preparazione verso l’atteso debutto nel Mondiale per club contro gli emiratini dell’Al Ain. Le immagini catturano l’entusiasmo e la determinazione dei bianconeri, pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro avventura internazionale. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti dal cuore della preparazione!

Prima seduta d'allenamento per la Juventus allo Sports Performance Center nella Contea di Greenbrier in West Virginia in preparazione all'esordio nel Mondiale per club contro gli emiratini dell’Al Ain: le immagini dagli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, il primo allenamento negli Stati Uniti

In questa notizia si parla di: allenamento - stati - uniti - juve

Allenamento Juve: -2 alla partenza per gli Stati Uniti, altra sessione alla Continassa. Su cosa ha lavorato Tudor, il report ufficiale dal JTC - A due giorni dalla partenza per gli Stati Uniti e il Mondiale per Club, la Juventus prepara l’assalto finale con un’intensa sessione alla Continassa, come riportato dal report ufficiale del JTC.

Allenamento #Juve, prima seduta negli Stati Uniti per i ragazzi di Igor #Tudor: il VIDEO fa gasare i tifosi bianconeri in vista dell’esordio per il #MondialeperClub Vai su X

Training Center | Ultimo allenamento prima della partenza per gli USA Pomeriggio di lavoro alla Continassa nell’ultima sessione d’allenamento in programma per la Juventus prima della partenza per gli Stati Uniti - destinazione FIFA Club World Cup, la comp Vai su Facebook

Juve, il primo allenamento negli Stati Uniti; Juventus in Usa con imprevisto, salta subito l'allenamento: il bunker antiatomico nell'hotel e la promessa di Tudor; Training Center | Ultimo allenamento prima della partenza per gli USA.

Juventus, il primo allenamento negli Stati Uniti: si rivede anche Yildiz VIDEO - La Juventus dopo il lungo viaggio da Torino a Washington, a cui si aggiunge quello per arrivare in West Virginia, dove c'è il centro di allenamento in. Come scrive ilbianconero.com