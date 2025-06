Juliana Moreira e il primo incontro con il marito Edoardo Stoppa | Lui era già cotto

Juliana Moreira e Edoardo Stoppa, un amore nato tra mille emozioni. La showgirl, famosa per il suo sorriso contagioso, ricorda il primo incontro con il marito: lui era completamente cotto di lei. Dopo dieci anni di storia e due meravigliosi figli, Lua Sophie e Sol Gabriel, la coppia si prepara a condividere il loro percorso su Verissimo Le Storie. Un racconto di passione e dedizione che non vediamo l'ora di scoprire.

Juliana Moreira ha sposato il marito Edoardo Stoppa nel 2017, dopo dieci anni di relazione: dalla loro unione sono arrivati i figli Lua Sophie e Sol Gabriel. Oggi rivedremo la showgirl tra gli ospiti di Verissimo Le Storie, in onda dalle 16:30 su Canale 5. Nel 2007 due anni dopo aver chiuso la storia con l’ex, l’imprenditor e Giuseppe Zega per il quale si era trasferita in Italia, incontra durante una serata in discoteca Edoardo Stoppa: “Lui era già cotto, è subito venuto a tampinarmi. Per il primo bacio l’ho fatto aspettare tantissimo. Prima c’era stata nottata passata a parlare al telefono” aveva raccontato il volto tv ospite a Verissimo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it