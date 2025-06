Judo Manuel Lombardo si ferma in semifinale e disputerà lo spareggio per il bronzo ai Mondiali

Le emozioni sono ancora vive alla László Papp Arena di Budapest, dove il judo azzurro ha regalato momenti intensi nella terza giornata dei Mondiali 2025. Dopo un percorso entusiasmante, Manuel Lombardo si ferma in semifinale, combattendo fino all’ultimo e guadagnandosi lo spareggio per il bronzo. Un bilancio che, seppur dolce-amaro, rafforza la determinazione degli atleti italiani verso traguardi sempre più ambiziosi. E il meglio deve ancora venire.

Si sono appena concluse con un bilancio agrodolce per i colori azzurri le eliminatorie della terza giornata dei Campionati Mondiali 2025 di judo, in corso di svolgimento alla László Papp Arena di Budapest. L’Italia è riuscita a raggiungere il Final Block con uno dei due atleti in gara oggi nella categoria -73 kg, anche se deve rimandare ulteriormente l’appuntamento con il primo oro iridato della storia al maschile. Manuel Lombardo, già due volte argento mondiale (2021 nei -66 kg e 2023 nei -73 kg) e campione del mondo juniores a Nassau 2018, disputerà infatti lo spareggio per il bronzo nel tardo pomeriggio contro il fortissimo giapponese Tatsuki Ishihara dopo aver perso in semifinale con il temibile francese argento olimpico in carica Joan-Benjamin Gaba. 🔗 Leggi su Oasport.it