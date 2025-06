Judo Manuel Lombardo ai piedi del podio nei -73 kg ai Mondiali Vincono Liparteliani e Gaba

Manuel Lombardo, brillante talento italiano del judo, si ferma a un passo dal podio ai Mondiali 2025 di Budapest, lasciando l’amaro in bocca. Nonostante la sconfitta nello spareggio per il bronzo, il suo percorso testimonia passione e determinazione. Sul tatami, tra avversari di altissimo livello come Liparteliani e Gaba, ha dimostrato il valore di un atleta che, anche nelle sconfitte, sa regalarci emozioni indimenticabili. La sua prova ci invita a credere che il futuro è ancora tutto da scrivere.

Finisce con tanto amaro in bocca il percorso di Manuel Lombardo ai Campionati Mondiali 2025 di judo, in corso di svolgimento alla László Papp Arena di Budapest. L'azzurro, che aveva perso in semifinale vedendo sfumare la possibilità di regalare al settore maschile italiano uno storico primo titolo iridato, è stato sconfitto anche nello spareggio per il bronzo non andando oltre la quinta piazza nei -73 kg. Davvero un peccato per il 26enne torinese, due volte argento mondiale, che conferma il suo pessimo feeling con i Final Block dei grandi eventi (07 il bilancio in carriera tra Mondiali Senior e Giochi Olimpici nelle finali per il primo o per il terzo posto) sfiorando una rimonta clamorosa in extremis da uno yuko di svantaggio ma perdendo per waza-ari ad inizio Golden Score contro il forte giapponese Tatsuki Ishihara.