Juanlu dalla Spagna filtra pessimismo | perché gli emissari del Napoli sono tornati in Italia

Il sorriso si spegne sulla trattativa tra il Napoli e Juanlu Sanchez: gli emissari partenopei sono tornati in Italia a mani vuote, alimentando un clima di pessimismo in Spagna. Le ultime voci e le dichiarazioni del calciatore sembrano mettere in discussione un possibile trasferimento. La strada verso il Siviglia si fa sempre più in salita, e ora tutto dipende dalle prossime mosse dei club e del giocatore. La situazione resta incerta e il futuro di Juanlu si tinge di incertezza.

Trapela pessimismo dalla Spagna per la trattativa che i partenopei hanno avviato con il Siviglia: perché gli emissari sono tornati in Italia a mani vuote Si è complicata la pista che porterebbe Juanlu Sanchez a vestire la maglia del Napoli. Già nella giornata di ieri, vi avevamo riportato dei rumors che trapelavano dalla Spagna e che non facevano presagire nulla di buono. In primo luogo, le parole del calciatore, che aveva sottolineato di stare benissimo al Siviglia. E in secondo luogo l'ultimatum messo dal club spagnolo dopo le due offerte rifiutate. Non sarebbero bastati 15 milioni per convincere la società a lasciar partire l'esterno destro.

