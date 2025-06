Jovanotti al Calcio Storico | Roba vera si picchiano come i fabbri VIDEO

Un episodio inaspettato e spettacolare ha coinvolto Jovanotti, sorpreso dalla passione bruciante del Calcio Storico Fiorentino. Tra riti antichi e tradizioni secolari, il cantautore si è lasciato conquistare dall’intensità degli scontri, paragonandoli a un’arte di forgiare con il fuoco. La domanda che rimane: riuscirà a tornare per vedere la grande finale? Un mondo autentico, dove il calcio diventa pura emozione.

