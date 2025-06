Jose Mourinho vuole Kyle Walker a Fenerbahce

Un terremoto nel mondo del calcio europeo: Jose Mourinho punta tutto su Kyle Walker per rafforzare il suo Fenerbahçe. La suggestiva proposta del manager portoghese sta facendo tremare le certezze, mentre il Manchester City e l’AC Milan osservano da lontano. La trattativa si infiamma, con il gigante turco deciso a mettere le mani sull’esperperto esterno. Ma quali sono i retroscena di questa corsa alle stelle? Restate sintonizzati, perché gli sviluppi promettono scintille.

Notizia fresca giunta in redazione: Il manager di Fenerbahce Jose Mourinho vuole firmare Kyle Walker dal Manchester City nella finestra di trasferimento estivo, secondo I tempi. Walker ha trascorso la seconda metà della scorsa stagione in prestito presso AC Milan, che ha deciso di non rendere permanente l’accordo. Il rapporto ha affermato che il super lig gigante turco Fenerbahce ha “informato gli intermediari del loro interesse per Walker”, secondo il rapporto, sebbene debbano ancora fare un’offerta ufficiale per il terzino destro di Man City. Anche i rivali turchi di Fenerbahce, Galatasaray, stanno monitorando Walker. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Jose Mourinho vuole Kyle Walker a Fenerbahce

