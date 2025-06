Jonathan fra i cento artigiani d’Italia | La chiave? Mantenere alta la qualità

Jonathan Roberti, giovane artigiano e imprenditore maremmano, si distingue tra i 100 migliori artigiani d’Italia selezionati per la campagna nazionale ‘Artigianato, il futuro del Made in Italy’. Con la sua passione e dedizione, ha già fatto della qualità il suo marchio di fabbrica. Un esempio di eccellenza che dimostra come mantenere alta la tradizione artigiana sia fondamentale per il nostro patrimonio culturale e economico. La sfida ora è continuare a innovare senza perdere l’essenza.

Jonathan Roberti, artigiano e imprenditore maremmano e titolare di Roberti Design, è uno dei 100 artigiani (e uno dei 5 in Toscana) selezionati nell’ambito della campagna nazionale ’Artigianato, il futuro del Made in Italy’, promossa da Cna, Confartigianato e Casartigiani, insieme a Fondazione Symbola e con il patrocinio del ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’artigiano grossetano ha 36 anni e dal 2020 ha aperto la sua attività specializzandosi nella creazione di arredi e complementi di arredo in materiali che vanno dal ferro all’acciaio, passando per il legno, il marmo e la pietra. L’abilità dei lavoratori della Roberti Design e i pezzi unici che vengono realizzati lo hanno portato anche a lavorare sul set del film Fast & Furious 10. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Jonathan fra i cento artigiani d’Italia: "La chiave? Mantenere alta la qualità"

