Jessica Hecht l’indimenticabile Susan di Friends | Ho provato per Monica Geller!

Un retroscena sorprendente scuote il mondo di Friends: Jessica Hecht, celebre per aver interpretato Susan Bunch, rivela di aver sperimentato un provino per il ruolo di Monica Geller, attualmente interpretato da Courteney Cox. Un dettaglio sorprendente che ci fa riflettere su come i destini di Hollywood possano cambiare in un istante. Scopriamo insieme questa curiosità affascinante e tutti i dettagli esclusivi di questa storia incredibile!

Un retroscena shock dal casting di Friends: l'attrice che ha dato il volto a Susan Bunch rivela di aver fatto un provino per il ruolo iconico di Monica Geller, poi interpretato da Courteney Cox. Scopri tutti i dettagli esclusivi!. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Jessica Hecht, l’indimenticabile Susan di Friends: “Ho provato per Monica Geller!”

In questa notizia si parla di: susan - friends - monica - geller

Friends nella rete della censura cinese: addio alle scene omosessuali e ai baci 'tra amici'; Friends, all'asta i memorabilia della serie tv cult. FOTO; Friends: tutte le curiosità sulla sit-com più amata di sempre!.

Monica Geller: un personaggio, mille sfumature - Uno dei personaggi più iconici del panorama televisivo, rimasto nel cuore di molti, è sicuramente Monica Geller, interpretata dalla bravissima Courteney Cox, nella sitcom più popolare della storia, ... Segnala lascimmiapensa.com