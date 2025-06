Jeff Bezos e Lauren Sánchez | Venezia si spacca Ecco chi dice sì al matrimonio del miliardario in laguna

Mentre le proteste contro Jeff Bezos scuotono il mondo, Venezia si prepara a vivere un evento di grande impatto: il matrimonio del miliardario con Lauren Sánchez. Tra chi critica e chi difende, c’è chi vede nelle nozze in laguna un’opportunità per rilanciare l’economia locale, dimostrando che anche i momenti più controversi possono portare vantaggi concreti alla città. E voi, cosa ne pensate di questa doppia faccia della medaglia?

Venezia, un tuffo in laguna contro le nozze di Bezos - Venezia si prepara a fare un gesto simbolico di protesta contro le nozze da sogno tra Jeff Bezos e la città, simbolo di bellezza e storia.

Venezia, attesa e proteste per le nozze in laguna fra Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Dopo lo striscione sul campanile di San Giorgio, oggi vertice tra gli antagonisti. Intanto il Comune accusa: "Danno di immagine, chiedano scusa". - X Vai su X

Sale l’attesa per il matrimonio dell’anno tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez che si terrà dal 24 al 26 giugno a Venezia Vai su Facebook

