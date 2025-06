Jannik Sinner pronto per l' Atp 500 di Halle | debutto contro un qualificato

Jannik Sinner si appresta ad affrontare l’ATP 500 di Halle con la determinazione di un vero campione. Il talento azzurro, al massimo delle energie, debutta contro un qualificato in una sfida che promette emozioni e trame avvincenti. Se la sua corsa proseguirà, potrebbe trovarsi a sfidare grandi nomi del tennis mondiale. La strada verso la gloria è tracciata, e tutto è pronto per un torneo ricco di sorprese e grandi sfide.

di Massimo Selleri Jannik Sinner si prepara per l’esordio nell’ Atp 500 di Halle. Il fuoriclasse azzurro, numero uno del ranking, giocherà il primo turno del torneo tedesco contro un qualificato. In caso di vittoria ci sarà poi uno tra Bublik e Muller e se i pronostici saranno rispettati potrebbe esserci un quarto di finale contro Machac, mentre in semifinale, il campione in carica potrebbe trovare uno tra Rublev, Khachanov e Auger-Aliassime, e andando avanti con le previsioni in una eventuale finale potrebbero esserci o Zverev e Medvedev. Tra gli azzurri che prenderanno parte al torneo Luciano Darderi incontrerà Stefanos Tsitsipas all’esordio, mentre Flavio Cobolli se la vedrà con la wild card Joao Fonseca. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Jannik Sinner pronto per l'Atp 500 di Halle: debutto contro un qualificato

In questa notizia si parla di: jannik - sinner - halle - qualificato

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza - Oggi, in un clima di grande emozione, Jannik Sinner ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano, dopo un vivace scambio di battute a distanza.

Sinner riparte da Halle, primo turno contro un qualificato: il tabellone https://oggisportnotizie.it/2025/06/jannik-sinner-atp-500-halle-qualificato-cobolli-tennis/… Vai su X

Sinner & Sonego, il ritorno sul verde: pronti a scrivere un nuovo capitolo ad Halle ? SINNER AND ITALIA TEAM TENNIS by Giovanni Spassiani Due amici, una missione, e un campo in erba che li aspetta. Jannik Sinner e Lorenzo Sonego tornano a fare cop Vai su Facebook

ATP Halle 2025, il tabellone di Jannik Sinner: Bublik, Rublev e Zverev i possibili avversari; Jannik Sinner pronto per l'Atp 500 di Halle: debutto contro un qualificato; Sinner debutta ad Halle contro un qualificato, pericolo Bublik al secondo turno.

Sinner debutta ad Halle contro un qualificato, pericolo Bublik al secondo turno

gazzetta.it scrive: Il kazako è numero 43 al mondo, ma due anni fa riuscì a battere Jannik (che si era ritirato) proprio nel torneo tedesco.