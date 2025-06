Jannik Sinner la rivelazione di Carlos Alcaraz | Continuo a guardarlo

Jannik Sinner si sta affermando come la vera rivelazione del tennis mondiale, catturando l’attenzione di tutti, incluso il grande rivale Carlos Alcaraz. La tensione e l’adrenalina della finale del Roland Garros sono ancora vivide nella mente dello spagnolo, che non smette di guardare quel match decisivo. Ma cosa rende Sinner così speciale? La risposta si nasconde nella sua determinazione, talento e capacità di sorprendere. Scopriamo insieme il suo percorso straordinario verso il successo.

Carlos Alcaraz non riesce a togliersi dalla testa la finale del Roland Garros di Parigi contro Jannik SInner. E come potrebbe essere altrimenti. Lo spagnolo ha conquistato un grande Slam contro il suo più grande rivale recuperando addirittura tre match point in favore dell'altoatesino. " Continuo a guardarlo e ancora non riesco a credere di essere riuscito a riprendermi da quella situazione", ha detto nel media day del torneo Atp 500 sull’erba al Queen’s di Londra. Ma nel frattempo si è goduto qualche giorno di meritato relax, in attesa del grande appuntamento di Wimbledon. Lo spagnolo ha scelto Ibiza per svagarsi e non pensare al tennis. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, la rivelazione di Carlos Alcaraz: "Continuo a guardarlo..."

