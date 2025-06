Jannik Sinner a Halle | strada spianata occhio alla sorpresa

Jannik Sinner sta dominando le pedane di Halle, un campo che sembra diventare più verde sotto i suoi colpi precisi e determinati. Accolto con entusiasmo dagli organizzatori, il suo spirito competitivo è già rivolto al prossimo obiettivo: difendere il titolo e consolidare la sua posizione nel ranking mondiale. Dopo tre mesi di stop forzato, la voglia di alzare il trofeo è palpabile, e questa volta, a Halle, potrebbe essere quella giusta per tornare protagonista.

