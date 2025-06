Jan Fornal | nuovo schiacciatore della Virtus Fano per la serie A2

Jan Fornal, talento polacco e fratello del più noto Tomasz, si unisce alla Virtus Fano come nuovo schiacciatore di Serie A2. Alto 191 cm e con esperienza internazionale, il giovane atleta si prepara a portare energia e competenza in campo. Dopo aver brillato nella Bundesliga con il Berlin Racycling Volleys, Jan ha confessato: “Ho sempre pensato che prima o poi mi sarebbe piaciuto venire a giocare una stagione in Italia...” La sua avventura nel campionato italiano sta per iniziare, arricchendo il roster virtussino di entusiasmo e qualità.

E’ polacco e con esperienza internazionale il nuovo straniero della Virtus Fano. Jan Fornal, classe 1995, alto 191 cm, fratello del più noto Tomasz, vestirà i colori virtussini nella prossima stagione di serie A2 ricoprendo il ruolo di schiacciatore, dopo essere stato protagonista nella Bundesliga tedesca con la maglia del Berlin Racycling Volleys: "Ho sempre pensato che prima o poi mi sarebbe piaciuto venire a giocare una stagione in Italia. Tutti sanno che il cibo italiano è uno dei migliori al mondo, ci sono posti incredibili in questo paese". Poi il nuovo colpo messo a segno dalla dirigenza virtussina parla proprio di Fano: "E’ probabilmente uno dei luoghi più belli d’Italia, una piccola cittadina sul mare, mi ricorda molto il mio precedente club a Friedrichshafen". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Jan Fornal: nuovo schiacciatore della Virtus Fano per la serie A2

