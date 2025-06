James Gunn ha spiegato come “funziona la morte” nel suo DCU, sottolineando l'importanza di riti e motivazioni dietro ogni addio. Sebbene il nuovo universo cinematografico inizi con Superman, è già partito forte con Creature Commandos e le sue perdite significative. La DC Comics, però, ha una carta vincente: il Pozzo di Lazzaro. Sono...

James Gunn ha commentato il funzionamento della morte nel nuovo DCU, sottolineando l’importanza che i personaggi muoiano per una ragione. Sebbene il lato cinematografico del DCU inizi con Superman, il franchise è iniziato con Creature Commandos, che ha visto la morte di numerosi personaggi importanti. Nonostante ciò, la DC Comics ha una scappatoia collaudata: il Pozzo di Lazzaro. Sono essenzialmente come sorgenti termali dalle sfumature verdi che mantengono giovani e possono riportare in vita le persone, l’esempio più famoso è Jason Todd. 🔗 Leggi su Cinefilos.it