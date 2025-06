Italservice Loreto | la storica promozione in Serie B guidata da Gabriele Ceccarelli

L'Italservice Loreto, sotto la guida di Gabriele Ceccarelli, ha scritto una pagina memorabile nella storia del calcio locale. Dopo un inizio difficile, segnato da quattro sconfitte consecutive, la squadra ha dimostrato carattere e determinazione, rialzandosi con forza. La svolta è arrivata quando hanno capito che potevano farcela, trasformando le sfide in opportunità . Una vittoria che rimarrà impressa come un esempio di resilienza e passione.

Gabriele Ceccarelli ha guidato l’ Italservice Loreto alla storica promozione in serie B Nazionale. Quando ha capito che si poteva fare? Dopo le quattro sconfitte consecutive. In che senso? "Nella prima fase dopo aver conquistato cinque successi di fila, abbiamo incassato quattro stop consecutivi. Da quel momento la squadra anziché disunirsi si è compattata, dimostrando di che pasta era fatta, abbiamo ripreso il viaggio nella seconda fase. Una ripresa frutto anche di un pizzico di fortuna, grazie anche alla sconfitta di Recanati. Siamo arrivati secondi. Esprimendo tutta la nostra personalità . Abbiamo rappresentato un forte senso di resilenza ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Italservice Loreto: la storica promozione in Serie B guidata da Gabriele Ceccarelli

In questa notizia si parla di: italservice - loreto - storica - promozione

Italservice Loreto trionfa contro Ozzano nei quarti di finale playoff - Nella sfida emozionante tra ITALSERVICE LORETO e NEW FLYING BALLS OZZANO, la squadra di Loreto ha prevalso con un punteggio di 79-67.

Basket Sconfitta con rammarico per l'Esperia Cagliari contro la Italservice Loreto Pesaro: granata costretti a vincere Gara 2 a Monte Mixi giovedì Vai su Facebook

Italservice Loreto: la storica promozione in Serie B guidata da Gabriele Ceccarelli; Capolavoro Italservice Loreto, vittoria eroica a Cagliari e promozione in Serie B; LIVE Serie B Interregionale - Finali playoff Centro: Loreto Pesaro in B Nazionale.

Italservice Loreto: la storica promozione in Serie B guidata da Gabriele Ceccarelli

Si legge su msn.com: Gabriele Ceccarelli ha guidato l’Italservice Loreto alla storica promozione in serie B Nazionale.