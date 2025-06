Italian Uppercut #206 – PWR Summer Extravaganza Report

Benvenuti appassionati di wrestling italiani! Oggi vi portiamo nel cuore dell’azione con il report esclusivo sull’Ultimate Uppercut 206-8211 PWR Summer Extravaganza. Sveleremo i momenti più emozionanti dello spettacolare show del 8 giugno a Roma, narrato dall’esperto Aldo Fiadone. Preparatevi a scoprire come la scena italiana si sta reinventando, portando in scena un’estate infuocata di incontri indimenticabili e talento autentico. Restate con noi, perché questa è solo l’inizio!

Nuovo appuntamento con l’editoriale dedicato alla scena italiana, ospito nuovamente il buon Aldo Fiadone che ci racconta l’ultimo Show della PWR, andato in scena lo scorso 8 Giugno a Roma. Lo scorso 8 giugno il Live Club Crossroads di Roma ha ospitato un nuovo show targato Pro Wrestling Roma. In questa occasione la federazione che vede la propria vita grazie alla fusione tra Italian Wrestling Association e European Pro Wrestling, offre una nuova grande occasione per il suo pubblico grazie ad un ospite di alta caratura. Thom Latimer, campione in carica della National Wrestling Alliance, è stato lo special guest della serata, ma andiamo con ordine perché tanto altro è successo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Italian Uppercut #206 – PWR Summer Extravaganza Report

RISULTATI: PWR Summer Extravaganza 08.06.2025 (Difeso Titolo Mondiale NWA); PWR: NWA World Title in palio a “Summer Extravaganza”, Latimer contro Karim Brigante.

