Italia ufficiale l’ingaggio di Gattuso | la data di presentazione del neo CT

L’Italia si affida a Gennaro Gattuso: l’ex centrocampista campione del mondo nel 2006 è ufficialmente il nuovo commissario tecnico. Dopo l’addio a Spalletti, la Federazione ha deciso di puntare su una figura carica di passione e determinazione per risollevare le sorti della Nazionale. Gravina lo definisce “un simbolo del calcio italiano”, e ora spetta a lui guidare gli Azzurri verso un percorso di rinascita. La strada è tracciata, e il suo incarico rappresenta una sfida affascinante e cruciale.

L’Italia riparta da Gennaro Gattuso. Dopo la decisione di separarsi da Luciano Spalletti, la decisione della Federazione è ricaduta sull’ex centrocampista, campione del Mondo in Francia nel 2006. Per colui che ha guidato l’Hajduk Spalato nell’ultima stagione ci sarà il compito di risollevare una Nazionale apparsa molto in difficoltà all’inizio di queste qualificazioni verso i Mondiali 2026. Gravina: “Gattuso un simbolo del calcio italiano, lo ringrazio per la disponibilità”. Sul proprio sito ufficiale, la FIGC ha dato la notizia del nuovo CT tramite questo comunicato, dove ha indicato che giovedì 19 giugno avverrà la presentazione: “La Federazione italiana Giuoco Calcio comunica di aver conferito l’incarico di Commissario Tecnico della Nazionale italiana a Gennaro Gattuso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Italia, ufficiale l’ingaggio di Gattuso: la data di presentazione del neo CT

In questa notizia si parla di: italia - gattuso - ufficiale - ingaggio

Crisi Italia, chi sarà il prossimo CT della Nazionale: Pioli in calo dopo il no di Ranieri, Gattuso e De Rossi in lizza. Tutti i nomi - L'Italia si trova a un bivio cruciale per il futuro della nazionale, con una rosa di candidati che incanta e divide gli appassionati.

Gattuso verso l'incarico di nuovo ct dell’Italia, ingaggio da 2 mln € e contratto fino al 2026, Prandelli possibile direttore tecnico - X Vai su X

La Nazionale ringhierà all'inseguimento della Norvegia? Secondo Sportitalia, Gattuso ha incontrato Buffon e nella mattinata di giovedì 12 giugno vedrà il presidente federale Gravina per cercare l'accordo finale ? Dopo il no di Ranieri ed evidentemente vis Vai su Facebook

Italia, ufficiale: Gattuso è il nuovo ct. Cosa serve per andare al Mondiale; Nazionale, Gattuso è il nuovo Ct. Gravina: Un simbolo del calcio italiano; Gattuso ct dell’Italia, lunedì 16 giugno l’annuncio ufficiale.

È ufficiale Gattuso nuovo ct della nazionale di calcio dell'Italia - Limati gli ultimi dettagli, si attende a breve l'ufficialità della Federcalcio. msn.com scrive