Italia UFFICIALE | Gattuso ha firmato

L’Italia ufficializza il cambio alla guida della Nazionale: Gattuso è il nuovo ct, pronto a riportare l’Italia ai vertici del calcio mondiale. Dopo l’addio di Spalletti, il nome del tecnico campano è stato confermato dalla FIGC, segnando un nuovo capitolo nella storia azzurra. Con entusiasmo e determinazione, Gattuso si prepara ad affrontare la sfida dei prossimi Mondiali. La missione è chiara: riportare il nostro tricolore sul tetto del mondo.

Nazionale in cerca del nuovo allenatore, arriva la firma del tecnico: la notizia ora è ufficiale Dopo l'addio di Luciano Spalletti, l' Italia ha annunciato il suo erede. La Figc ha infatti ufficializzato il nome del nuovo tecnico incaricato di portare la Nazionale ai prossimi Mondiali. Italia, Gattuso è il nuovo ct: è ufficiale La missione è stata affidata a Gennaro Gattuso. Il tecnico va dunque ad assumere la prima esperienza alla guida di una Nazionale dopo le tante esperienze alla guida di club, sia in Italia che all'estero. Ultima tappa della carriera di Gattuso è stata l'Hajduk Spalato, in Croazia, una stagione conclusa al secondo posto.

MONTOLIVO DURO CONTRO GATTUSO “Diciamo che Gattuso non è una persona che gode della mia stima, però mi auguro che faccia bene sulla panchina della Nazionale. Non vedere l’Italia per la terza volta consecutiva ai Mondiali sarebbe straziante” [ M Vai su Facebook

