Italia non solo Gattuso ct | arrivano anche loro

L’Italia vive un momento di grande sfida, tra successi storici e difficoltà attuali. Dopo l’arrivo di Gennaro Gattuso come nuovo commissario tecnico, la Nazionale si prepara a riscrivere il proprio destino. Ma non è tutto: nuove figure e strategie stanno emergendo per riportare l’Italia alle vette del calcio internazionale. La strada è ardua, ma l’entusiasmo e la passione non mancano mai. Riusciranno gli Azzurri a rinascere e a conquistare nuovi traguardi? Restate con noi per scoprirlo.

L'arrivo di Gennaro Gattuso in Nazionale come commissario tecnico non è l'unico innesto degli Azzurri: ecco la novità L' Italia sta attraversando un periodo complicatissimo. Al netto dell'Europeo vinto, la Nazionale azzurra non partecipa ai Mondiali da due edizioni e rischia addirittura di fare 0 su 3 poiché il percorso di qualificazione è iniziato come peggio non poteva. Infatti nella prima sfida, l'Italia ha incassato un pesantissimo 3-0 dalla Norvegia, complicando parecchio la situazione: solamente la prima del girone potrà qualificarsi direttamente alla Coppa del Mondo mentre la seconda dovrà giocarsi i playoff.

Crisi Italia, chi sarà il prossimo CT della Nazionale: Pioli in calo dopo il no di Ranieri, Gattuso e De Rossi in lizza. Tutti i nomi - L'Italia si trova a un bivio cruciale per il futuro della nazionale, con una rosa di candidati che incanta e divide gli appassionati.

ULTIM'ORA - La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver conferito l'incarico di Commissario Tecnico della Nazionale italiana a Gennaro Gattuso. L'allenatore calabrese sarà presentato giovedì 19 giugno, alle ore 11, presso l'Hotel Parco dei Pri

