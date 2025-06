Italia Gattuso è il nuovo commissario tecnico degli azzurri | ecco il suo staff! Tutti i nomi

L’Italia si affida a Gennaro Gattuso per scrivere un nuovo capitolo di successi azzurri. Con la sua grinta e passione, il nuovo commissario tecnico ha già scelto uno staff di eccellenza, pronto a riportare il calcio italiano ai vertici internazionali. Scopriamo insieme tutti i nomi che accompagneranno Gattuso in questa entusiasmante avventura, testimone di una rinascita che promette grandi emozioni e risultati sorprendenti.

Italia, Gennaro Gattuso è il nuovo commissario tecnico degli azzurri: ecco il suo staff! Tutti i nomi che affiancheranno il nuovo ct L'Italia volta pagina con Gennaro Gattuso alla guida della Nazionale. L'ex centrocampista e tecnico di Milan, Napoli e Valencia è stato scelto per raccogliere l'eredità di Luciano Spalletti, assumendo il ruolo di commissario.

Gennaro Gattuso è il nuovo commissario tecnico dell'Italia. Lo ha annunciato la federcalcio. L'allenatore calabrese sarà presentato giovedì 19 giugno, alle ore 11, presso l'Hotel Parco dei Principi a Roma. "Gattuso è un simbolo del calcio italiano, l'azzurro per l Vai su Facebook

Calcio, Gennaro Gattuso è il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana; Gennaro Gattuso è il nuovo Ct della Nazionale. Gravina: “È un simbolo del calcio italiano, la sua professionalità e la sua esperienza saranno fondamentali per affrontare al meglio i prossimi impegni; È ufficiale, Gattuso nuovo ct della nazionale. Gravina: è un simbolo del calcio italiano.

Gattuso come può giocare? Da Rovella a Chiesa, le scelte del nuovo commissario tecnico dell'Italia - La Nazionale italiana ha il suo nuovo commissario tecnico e, da settembre, sarà guidata in panchina da Gennaro Gattuso con l'obiettivo di trovare la qualificazione ai prossimi ... Scrive msn.com