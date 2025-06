Italia è ufficiale | ecco il nuovo CT arriva il comunicato

Italia 232 ufficiale: ecco il nuovo CT! Dopo l’addio di Spalletti, l’attesa è finita: la Federcalcio annuncia finalmente il nome del successore. L’intera nazione aspetta con trepidazione questa svolta cruciale, e ormai il segreto di Pulcinella è stato svelato. Con Gigi Buffon che aveva già lasciato intuire il cambiamento, il momento tanto atteso è arrivato: l’Italia ha il suo nuovo allenatore. E ora, siamo pronti a riscrivere la storia azzurra.

Italia, adesso è ufficiale: gli Azzurri dopo Spalletti hanno il nuovo CT, arriva l’annuncio della Federcalcio L’Italia ha il nuovo CT. Era solo questione di ore per il comunicato ufficiale ma di fatto era il segreto di Pulcinella. D’altronde lo stesso Gigi Buffon, dirigente accompagnatore dell’Italia aveva di fatto dato il benvenuto al nuovo CT. Pochi minuti fa, attraverso i suoi canali social, l’Italia ha comunicato l’ingaggio del nuovo selezionatore. “ Bentornato Gennaro Gattuso “, il messaggio con tanto di viso sorridente. Spetterà all’ex centrocampista provare a rialzare la selezione. Campione del mondo nel 2006, Gattuso conosce bene i valori della maglia azzurra e della Nazionale e spetterà a lui ora dare le motivazioni giuste al gruppo a caccia della qualificazione al Mondiale 2026 che si disputerà nel Nord America, tra Canada, Stati Uniti e Messico. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Italia, è ufficiale: ecco il nuovo CT, arriva il comunicato

In questa notizia si parla di: italia - ufficiale - comunicato - arriva

Milan-Bologna, ufficiale: Erlic salta la finale di Coppa Italia per infortunio - Brutte notizie per il Bologna: Erlic sarà costretto a saltare la finale di Coppa Italia contro il Milan, in programma mercoledì sera allo Stadio Olimpico, a causa di un infortunio.

#Italia, arriva l’ufficialità: #Gattuso è il nuovo ct della Nazionale. Il comunicato #SempreMilan #ACMilan #Milan - X Vai su X

L’immancabile comunicato di ProVita sull’ideologia gender, le minacce di Rampelli, l’attacco unificato a mezzo stampa di Secolo d’Italia, Il Giornale e compagnia. Arriva così il durissimo attacco transfobico a un progetto di ricerca in corso all’Università di Rom Vai su Facebook

Genesis arriva in Italia (e non solo): debutto ufficiale nel 2026, ecco tutta la gamma; UFFICIALE - Spalletti-Italia, arriva l'esonero dal ruolo di CT: Io non avrei mollato. Poi lascia la...; Serie C mercato. Cavese, cambia il direttore sportivo, arriva Vincenzo De Liguori.

Italia, UFFICIALE: Gattuso ha firmato - Questo il comunicato ufficiale: “La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver conferito l’incarico di Commissario Tecnico della Nazionale italiana a Gennaro Gattuso. calciomercato.it scrive